Kolumne : Fliegende Nervensägen

Ich will ja nichts sagen,

aber ärgern euch diese blöden Wespen dieses Jahr auch so wie mich? Sobald ich auf dem Balkon sitze und was essen oder trinken will, geht es los. Bssss. Da schwirren diese gelb-schwarzen Plagegeister um einen rum. Das ist kaum zum Aushalten. Grillfleisch, Honig, Zwetschgenkuchen, nichts ist vor den Biestern sicher. Mein Hermann geht immer rein, sobald er ein Stubbi trinken will. Man weiß ja nie, ob in einem unbeobachteten Moment so ein stechendes Tier in die Flasche krabbelt und man das dann mittrinkt.