Kolumne : Gut Ding braucht Weile

Ich will ja nichts sagen,

aber gut Ding braucht Weile. Jedenfalls in der Politik. Man fragt sich immer, wie die soviel Zeit haben können. Von der Kommunalreform brauchen wir nicht anzufangen. Wenn das Land jedem Wohl und niemand Weh verspricht, das kann nicht klappen. Eher wählen die Thalfanger und Hermeskeiler ihre Bürgermeister noch zweimal auf fünf Jahre, bevor da irgendwas passiert. In Hermeskeil geht es auch nicht so richtig weiter mit dem Stadtumbau. Wie lange soll der Donatusplatz schon umgestaltet werden? Und wie lange das Römerlager inwertgesetzt und touristisch mit Infotafeln vermarktet werden?