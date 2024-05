So viee H’s... Bürgermeister mit H

Es gibt ja viel, was so ein künftiger Bürgermeister mitbringen muss. Der eine hat möglicherweise etwas mehr politische Erfahrung, der andere kann vielleicht besser mit den Leuten. Aber das wichtigste Kriterium ist ein ganz anderes: Am ehesten werden Leute gewählt, deren Nachname mit H anfängt. Ist euch das noch nicht aufgefallen? Schaut mal durch die Region: In Hermeskeil folgte Bürgermeister Hartmut Heck (sogar mit Doppel-H!) auf Michael Hülpes, im Thalfanger Rathaus regiert Vera Höfner nach Marc Hüllenkremer. In Morbach ist Andreas Hackethal Bürgermeister. An der Mosel führte Christiane Horsch erst die Geschäfte der Verbandsgemeinde Neumagen-Dhron, jetzt sind es die der Verbandsgemeinde Schweich. In der VG Traben-Trarbach ist es Marcus Heintel, nur die VG Bernkastel-Kues fällt etwas aus der Reihe: Nach Ulf Hangert kam Leo Wächter, bei dem kommt das H erst mitten im Wort.