Kolumne Die Qual der Namen

Ich habe mich jetzt gefragt, wann die ersten Hunsrücker Ortsnamen als Vornamen auftauchen. Also Rorodt Müller, oder Rascheid Maier. Vielleicht auch Immert Schneider oder Züsch Schulze. Gut, ob ich mein Kind jetzt unbedingt Damflos, Gräfendhron oder Hundheim nennen würde – eher nicht. Ihr seht es mir bitte nach. Aber wenn man so manchen Ortsnamen im Dialekt nehmen würde, wäre es wieder süß. „Der Gunzath und der Roppert, die spielen immer zusammen. Und dann ist auch noch die Hunschte zum Spielplatz gekommen“: Hört sich doch nett an. Raffiniert wird es dann, wenn die Spitznamen der Dörfer dazukommen. Also die oder der Schlockert (für Gutenthal) oder die oder der Balkan für Hoxel, Morscheid-Riedenburg und Wolzburg. Das wäre auch was für die neuen Eltern, die sich nicht entscheiden können, ob ihr Kind ein Mädchen oder ein Junge sein soll. Diese neuen Namen wären immerhin geschlechtsneutral oder neudeutsch: divers.