Kolumne Liss Herbstzeit ist Pilzzeit

Dann ist wieder Pilzsuche angesagt. Das ist irgendwie auch ein Trend geworden. Kein Wochenende, an dem der Naturpark Saar-Hunsrück keine Pilzwanderung anbietet. Mein Hermann und ich sind da auch mal losgezogen. Leider mit wenig Erfolg. Die Pfifferlinge waren im Korb der anderen und die Steinpilze schön, aber mit Maden durchsetzt, genauso wie die Maronen. Aber an diesem Wochenende geht es wieder in den Wald. Der Regen vom Dienstag muss doch jetzt die Pilze sprießen lassen. Und dann gibt es am Wochenende Pilzomelett, Braten mit Pilzen, und möglicherweise sogar eine Pilzsuppe. Aber erst wird der Pilzkundler gefragt, ob die Pilze auch alle in Ordnung sind. Ich will ja noch länger für euch meine Kolumne schreiben,