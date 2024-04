Gut Ding will Weile haben Manche Projekte dauern Jahre

So scheint es mit dem Morbacher Freibad auch zu sein. Seit nunmehr fast 20 Jahren weiß man, es muss saniert werden, und immer wieder wird es verschoben. Wie ich gehört habe, hatten Mittel für die Planung schon mehrfach im Haushalt gestanden. Angepackt wurde es nie. Und ich dachte immer, wenn Sachen im Haushalt stehen und dieser beschlossen wird, dann gelten auch die Vorhaben darin als beschlossen? Komisch, dass niemand im Rat deshalb mal die Klappe aufmacht, und fragt, wann endlich was passiert. Offenbar ist dem Rat ein schuldenfreier Haushalt wichtiger als das kaputte Zeugs mal in Ordnung zu bringen. An die seit Jahren gesperrte Treppe im Freibad haben sich wohl schon alle gewöhnt – wenn die vielen Jungs und die paar Mädels im Rat überhaupt mal ins Schwimmbad gehen.