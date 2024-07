Kolumne Liss Tour de Hunsrück

aber der Sommer ist dieses Jahr besonders sportlich. Da spielen die Fußballer ihre Europameisterschaft aus, und nächste Woche beginnt die Olympiade in Paris. Deshalb hat die Tour de France ja sogar einen anderen Zielort festgelegt. Nizza statt Paris. Da frage ich mich, warum endet die Tour de France nicht auf dem Hunsrück? Hier wird der Radsport doch immer aktueller. Der Trailpark auf dem Erbeskopf würde sich über die PR freuen. Die Fahrradfreunde aus Thalfang können Radsportereignisse super organisieren, wie sich jährlich beim Erbeskopf-Marathon zeigt. Und mit der Vortour der Hoffnung haben wir in der Region schon viel Tour-Erfahrung. Deshalb: Wenn das nächste Mal eine Olympiade in Paris ausgerichtet wird und der Zielort der Tour de France verlegt werden muss: Der Hunsrück ist bereit, meint eure Liss.