Kolumne : „Stadt“ Morbach

Ich will ja nichts sagen,

aber in Morbach knallen gerade die Sektkorken. Nicht nur wegen der gestiegenen Steuereinnahmen, nach denen sich andere Kommunen die Finger lecken dürften. Sondern auch wegen der neuesten Umfrage nach den erfolgreichsten kleinen Städten bundesweit. Also alleine, dass Morbach unter den Städten gehandelt wird, entspricht dem Selbstbewusstsein der Einheitsgemeindler. Dass Morbach unter fast 900 detailliert untersuchten Kommunen beim Kriterium „Erfolg“ auf Platz 284 landet, das ist schon bemerkenswert. Wobei es sich bei den meisten um ausgewiesene Städte handelt, während Morbach ja immer noch nur als Dorf gilt. Bei „Stärke“ kommen die Morbacher auf Platz 195, nur unter „Entwicklung“ ist die Platzierung der Morbacher mit 662 nicht so ganz vorne mit dabei.