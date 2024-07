Einer ist immer aus der Suche nach irgendwas Auf der Suche

Am Erbeskopf suchen die Betreiber von Rodelbahn und Co Antworten auf Fragen, die sie nach eigenen Angaben gefühlt schon tausendmal gestellt haben. Hinzu kommt, dass nahezu alle Hochwälder und Hunsrücker Gemeinden Erzieher suchen, die in den tollen sanierten und noch zu bauenden Kitas den Nachwuchs betreuen. Gesucht werden auch Busfahrer – für so viele neue Buslinien. Abgesehen von den Fahrgästen, die man in den schon fahrenden Bussen oft suchen muss.