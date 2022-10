Kolumne : Wahrzeichen Borkenkäfer

Ich will ja nichts sagen,

aber jeder soll das richtige Wappen besitzen, am besten mit einem Wappentier. Die Thalfanger haben eins mit ihrem Löwen, die VG Hermeskeil eines mit Hirschgeweih, und die Morbacher haben auf ein Tier verzichtet, um Futtergeld zu sparen. Wobei Tiere doch so viel her machen. Der Bayerische Löwe, der Deutsche Bundesadler, der Berliner Bär – die Tiere stehen doch alle für Kraft, Eleganz und/oder Anmut.