Kolumne : Chaos Uhrzeit

Ich will ja nichts sagen,

Schlimm ist es immer, meinen Hermann – einen geborenen Langschläfer – nach der Zeitumstellung eine gefühlte Stunde eher aus dem Bett zu scheuchen. Bis der sich daran gewöhnt hat – so lange ist er unausstehlich.

Und dann bekommt er von mir immer den Auftrag, alle Uhren im Haus umzustellen. Es gibt ja einige, die sich von selbst vorstellen, diese Uhren sind ihm am liebsten. Manchmal ist er aber so verpeilt, dass er die Zeiger eine Stunde zurück- statt vorstellt. Und dann vergisst er die ein oder andere Uhr auch noch. Gut, ich muss zugeben, die Uhr in meinem Auto – die einzige, für die ich zuständig bin - die stimmt ab Sonntag wieder, denn ich habe es die gesamte dunkle Jahreszeit nicht hinbekommen, die auf Winterzeit umzustellen.