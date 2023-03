Kolumne Liss : Bedeutende Hunsrücker

Ich will ja nichts sagen, aber die beiden deutschlandweit bekanntesten Morbacher sind 90 Jahre alt. Da ist einmal der Filmregisseur Edgar Reitz, der im November seinen Runden feierte. Und jetzt der Bundestagsabgeordnete Jakob Maria Mierscheid, bei dem lauter Promis zusammenkamen, um den hochleben zu lassen.

Also ich habe mich ja da mal reingeschlichen und ein bisschen zugehört. Fakes, also erfundene Sachen, die sollen reizvoll sein und auf Leute wirken, wurde da behauptet. Und es gibt ja Menschen, die behaupten, Mierscheid gebe es nicht, und Schabbach, das Dorf, das Reitz im Film verewigt hat, das gebe es auch nicht.

Und jetzt habe ich auf einmal gehört, mich gebe es auch nicht. Ich wäre erfunden. So eine Frechheit! Bin ich Bielefeld, der Werwolf vom amerikanischen Munitionslager in Wenigerath oder der Hagen von Tronje aus Dhronecken? Nein, mich gibt es wirklich. Ist doch klar: Wenn es mich nicht gäbe, könnte ich ja diese Kolumne nicht schreiben. Was natürlich auch bedeutet, dass man nicht 90 Jahre alt werden muss, um als Hunsrücker bedeutend zu werden. Dafür bin ich der beste Beweis….