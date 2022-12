Kolumne : Für wen ist die Rute?

Ich will ja nichts sagen,

aber die populärste Weihnachtsfigur ist der Nikolaus. Eigentlich kommt der ja am 6. Dezember, aber der Nikolaustag beginnt mit dem ersten Weihnachtsmarkt im November und hört auf, wenn ihn jedes Kind mindestens dreimal gesehen hat. Und oft daneben der Knecht Ruprecht, so ein haariger Geselle, der den bösen Kindern mit der Rute droht. Ist das überhaupt erlaubt, Kindern mit einer Rute zu drohen? Höchstens, wenn mein Hermann als großes Kind versucht, vom Nikolaus was zu ergattern. Und bestimmt keine Schokolade.

Aber wer sollte denn die Rute von Knecht Ruprecht bekommen? Auf jeden Fall mal Petrus, der lässt sich immer so viel Zeit, bis es schneit. Der Morbacher Kämmerer bestimmt nicht, wenn der immer so tolle Nachtragshaushalte vorlegt. Der Morbacher Bürgermeister überlegt schon, im nächsten Haushalt einen Posten Schokoladennikoläuse einzuplanen, die die Bediensteten dann an alle Angestellten in den Betrieben verteilen, weil die so toll arbeiten und so viel Gewerbesteuer erwirtschaften. Die Deutsche Bahn bekommt eine Rute im XXL-Format. Dort weiß man seit Jahren, dass man die Bahnstrecke auf dem Hunsrück in Ordnung halten muss. Und statt ihr Zeug in die Reih‘ zu bringen, klagen sie lieber dagegen.