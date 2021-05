Kolumne : Von Toiletten und der frischen Luft

Foto: TV/Werhan, Michael

Ich will ja nichts sagen, aber es sieht aus, als wäre in Bernkastel-Kues die Saison schon beendet, bevor sie angefangen hat. Das Riesenrad wird abgebaut, der Imbissstand mit Fisch steht in Zeltingen-Rachtig, und die öffentlichen Toiletten sind auch weitgehend geschlossen, wie eine Hunsrückerin in Gedichtform mitteilt.

Aber irgendwie wird mir bei den geschlossenen WC-Anlagen klar, wieso derzeit erstmal einmal die Wohnmobile und Wohnwagen mit eigenen WCs ausrücken dürfen. Unsere Landesmutter Malu Dreyer kennt offenbar die Verhältnisse an der Mittelmosel.

Also im Zweifelsfall bleibe ich sowieso lieber auf unserem Hunsrück. Die gute Luft und der viele Wald machen unsere Höhen ja so liebenswert. Das haben übrigens auch schon die Wildtiere festgestellt. Anhand der vielen Wildbrücken ist ja dokumentiert worden, wie die Rehe, Füchse und Hirsche sich hier wohl fühlen.