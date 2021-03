Kolumne : Mallorca ist im Hunsrück

Ich will ja nichts sagen,

Mag ja sein, dass im Moment das Wetter dort ein bisschen wärmer ist als hier. Aber sich deshalb in einen Corona-Bomber setzen? Und hinterher dann doch zwei Wochen in Quarantäne? Ohne mich! Also da bleibe ich doch lieber in meinem Hunsrück. Da weiß man erstens, was man hat. Frau braucht sich zweitens nicht in einen engen Flieger zu quetschen. Und drittens weiß ich ja gar nicht, ob es vorher mit dem Impfen noch klappt. Ein Friseurbesuch ist einfacher zu buchen. Ich habe mit meinem Hermann schon gesprochen. Einige Traumschleifen sind wir schon lange nicht mehr gelaufen. Das machen wir, wenn es trocken bleibt.