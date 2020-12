Kolumne Liss : Zukunftsaussichten 2021

Ich will ja nichts sagen,

Ich wage mal einen Blick in die Glaskugel für 2021: Dieser komische Virus ist besiegt, und der Hunsrück wird von Touristen geradezu überflutet. Die Sommerfrischler aus Berlin starten in einer solchen Anzahl auf ihrem neuen Flughafen in unsere Richtung, dass der Flughafen Hahn einen neuen Aufschwung erlebt und über eine zweite Startbahn nachgedacht wird. Da viele Touristen mit der Bahn kommen wollen, wird die Hunsrückquerbahn elektrifiziert und der Deuselbacher Bahnhof zur Intercity-Haltestelle ausgebaut. Die B 50 neu wird schon im kommenden Jahr vierspurig, und den Autofahrer, der sonst zügig hinter dem Hochmoselübergang Gas gibt, den lockt ein überdimensionales Bild der neuen Morbacher Kulturmanagerin von der Schnellstraße runter in Richtung Archäologiepark und Nationalpark.