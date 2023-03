Kolumne Liss Die Mode der Zeit

aber am Wochenende läuft mein Hermanm wieder im Haus rum und stellt wegen der Sommerzeit die Uhren eine Stunde vor. Früher war das kein Problem. Da bin ich selbst durch die Zimmer gegangen, habe an den Zeigern gedreht, und in zehn Minuten waren die Zeiten wieder aktuell. Aber heute? Da gibt es ja fast nur noch digitale Anzeigen, Und an jeder Uhr funktioniert das anders. Ich habe schon einen extra Ordner angelegt, mit den Gebrauchsanweisungen für jede digitale Uhr. Und dann steht mein Hermann nach und nach vor dem Video- und DVD-Recorder, dem Radio im Bad, der Heizung, den Weckern im Schlafzimmer und den Wanduhren, die in verschiedenen Räumen hängen, blättert dabei im Ordner und schimpft und flucht, weil er die Gebrauchsanweisungen abwechselnd in Türkisch, Französisch, Finnisch und Rumänisch findet, aber nicht in Hunsrücker Platt. Wenigstens stellen sich der Computer und das Handy von selbst um, so dass uns dort die Programmiererei erspart bleibt.