KOlumne : Kleiner Märker mit Genuss

Ich will ja nichts sagen,

Jetzt bin ich mit meinen Freundinnen am Wochenende auch mal den kleinen Märker in Thalfang gelaufen – übrigens ein ganz toller Wanderweg. Dort steht, oben in Bäsch neben einer Sitzgruppe, eine Holzkiste namens Märker Boxenstopp. Kiste aufklappen, Stubbi rausholen, Geld einwerfen und trinken. Seitdem wissen nicht nur ich, sondern alle meine Freundinnen, warum unsere Männer das Wanderfieber gepackt hat.

Wandern „mit Genuss“, das scheint hier oben bei uns ein Trend zu werden. In Nohen – das ist schon an der Nahe, bei Birkenfeld – gibt es einen Weinschrank, aus dem sich durstige Wanderer der dortigen Traumschleife bedienen können. Und am Wochenende soll so ein Weinschrank auch im Hochwald, bei Neuhütten in der Nähe von Hermeskeil, eingeweiht werden.