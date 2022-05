Kolumne : Vom Essen und Wandern

Ich will ja nichts sagen,

Aber im Ernst: Mein Hermann und ich sind noch nicht alle Traumschleifen im Hunsrück und Seitensprünge an der Mosel abgelaufen, dann kommen die nächsten. Und bei allen steht Spaß, Essen und Trinken im Vordergrund – was ja irgendwie auch dasselbe sein kann. Wenn man es halt nicht übertreibt. Ich hatte mich immer gewundert, dass mein Hermann so gern die Dollbergschleife bei Neuhütten gelaufen ist. Bis ich dann mitbekommen habe, dass dort kurz vor dem Ziel ein Weinschrank steht und er zum Anschluss mit seinen Kumpels dort einen zecht.