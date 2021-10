Kolumne : Die Hobbies der Männer

Ich will ja nichts sagen, aber wenn ich mir meinen Hermann anschaue, dann haben Männer immer ihre ganz eigenen Steckenpferde. Vor allem, wenn es um Arbeiten rund ums Haus geht. Keine Ahnung, wie man die Temperatur an einer Waschmaschine einstellt oder die Spülmaschine richtig einräumt, aber mit elektrischem Werkzeug, da sind sie bestens ausgerüstet.

Dann kommt der Hochdruckreiniger, das einzige Mal, wo mein Hermann sich wirklich drum kümmert, dass er rund um Hof und Garten was saubermacht. Und jetzt im Herbst wollte er auch noch mit der Laubbläserei anfangen. Aber da habe ich mein Veto eingelegt. Mit einem Besen und etwas Muskelschmalz geht das mindestens genauso gut. Nur ganz ohne Technik kann er doch nicht. Deshalb meint er, er müsse zu Halloween die Leute zum Gruseln bringen. Ich gebe zu: Einige Kürbisse stelle ich ja auch auf. Aber mein Hermann macht da lieber eine technische Meisterleitung draus. Mit animierten Geistern, schauriger Musik und klappernden Skeletten. Also ich glaube, ich werde ihn einfach mitten in die gespenstische Dekoration in unseren Vorgarten stellen. Da ist er dann erstens gut aufgehoben, und zweitens gruselt es nicht mich, sondern die anderen,