Kolumne Liss Herzensaufgabe Kommunalreform

Also ganz ehrlich: Die Kommunalreform dauert jetzt gefühlt schon „Milliune“ Jahre, und es geht und geht nicht weiter. Nicht nur die Thalfanger, auch die anderen Kommunen möchten mal gerne wissen, ob das überhaupt noch was wird. Die Hermeskeiler haben schon angedeutet, dass sie keine Lust haben, ihren Bürgermeister nächstes Jahr vorsorglich wieder nur für fünf statt für die üblichen acht Jahre zu wählen. Die Thalfanger selber hängen total in der Luft. Und in Morbach spricht man gar nicht mehr darüber.