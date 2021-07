Kolumne Liss : Kinder-Yoga und Däumchen drehen

Ich will ja nichts sagen,

aber es sieht ja so aus, als ob mein Hermann sich mehr bewegt als jedes einzelne Kind in Thalfang. Die müssen in der Schule nur noch stillsitzen, weil die Turnhalle gesperrt ist. Und das schon ein ganzes Jahr. Mein Hermann kann wenigstens Rasen mähen, sonntags zum Bäcker die Brötchen holen, und ab und zu lasse ich ihn in seine Stammkneipe laufen. Die hat ja auch wieder auf. Und offensichtlich eine bessere Lüftung als die Thalfanger Turnhalle, wenn er mit seinen Kumpels da rein darf.

Statt rumzutoben, mit einem Ball ins Tor zu werfen und wie ich in meinen besten Zeiten einen Handstandüberschlag auf dem Schwebebalken vorzuführen, dürfen die Kinder der Realschule sich in Sporttheorie üben. Dann wissen sie wenigstens, wie so was gehen könnte, wenn sie es denn dürften. Oder die Jungen und Mädchen lernen, wie wichtig Bewegung für die Gesundheit und für Geist und Körper ist. Auch, wenn sie es nicht ausprobieren dürfen.