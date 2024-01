Kolumne LISS Ein großer Flickenteppich

Ob man sich in der Politik an diesen Zustand gewöhnt hat? Besserung, also eine baldige Sanierung, ist nicht in Sicht. Da wird mit viel staatlichem Fördergeld ein tolles Café hingestellt, das an den Morbacher Filmregisseur Edgar Reitz erinnert, mit Rampe, damit das Café auch barrierefrei ist. Allerdings scheinen mir die Schlaglöcher in der Biergasse inzwischen so tief, also ich als Rollstuhlfahrer würde mich da nicht mehr hintrauen. Da hätte man sich die Rampe, über die vor Jahren so geschimpft worden ist, auch sparen können.