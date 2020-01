Kolumne : Eine fitte Frau

Ich wilelll ja nichts sagen,

aber wann wird’s mal wieder richtig Winter? So oder so ähnlich war doch damals das Lied von diesem Holländer, dem Carrells Rudi. Das können wir dieses Jahr wieder singen. Die Temperaturen sind zwar so um den Gefrierpunkt. Weihnachten und Neujahr sind vorbei, aber kein Schnee in Sicht. Noch nicht mal auf dem Rodelhang am Erbeskopf. Der darf nicht mehr beschneit werden, der steht jetzt als Teil des Nationalparks unter so einer Art Denkmalschutz.