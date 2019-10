Kolumne : Eisenbahn und Puppenstube

Ich will ja nichts sagen,

aber mein Hermann ist auf dem Rückweg in seine Kindheit. Also nicht, dass der jemals erwachsen geworden wäre. Aber jetzt kommt das Kind im Manne erst richtig hervor. Er hat nämlich gelesen, dass erwachsene Männer noch mit Lego spielen und die Nachbauten von Morbacher Häusern in Berlin ausstellen. Jetzt hat mein Hermann seine alte Spielzeugeisenbahn vom Speicher geholt und meint, er müsste die Hunsrückquerbahn von Sohren nach Hermeskeil nachbauen. Mit den Bahnhöfen aus Morbach, Thalfang und Deuselbach und der Ennisch Brück.