Gehaíschnis : Gehaischnis Wald

Ich will ja nichts sagen,

aber rund um den Erbeskopf ist man ja richtig naturverbunden. Erst die gute Luft, dann die Hundematschläufe, und jetzt kann man in Büdlich mitten im Wald übernachten. In einem komischen Stoffdings oder Schlafwürfel namens Sleeperoo. Was immer das heißen soll. Also früher bin ich mit meinem Hermann ja gerne zelten gewesen. Aber heute, wenn die Gelenke knacken und mein Hermann schnarcht? Und überhaupt: Ein Stoffwürfel mit Fenster. Da kann man nicht nur rausgucken, da können Neugierige auch reinglotzen. Und wenn Frau auf den Topf will, geht es erstmal 100 Meter nachts durch den dunklen und kalten Wald.