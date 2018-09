später lesen Liss Genusslandschaft Hunsrück FOTO: TV FOTO: TV Teilen

Ich will ja nichts sagen, aber wann haben wir das letzte Mal so viel Obst gehabt wie in diesem Jahr? Mein Hermann ist schon den ganzen Sommer draußen und schleppt erst zig Kilo Kirschen und im Moment eine Kiste Äpfel und Birnen nach der anderen ins Haus.