LISS : Gleichwohl

Ich will ja nichts sagen,

aber jeder hat so seine Lieblingsausdrücke. Ich sage zum Beispiel gerne „Ich will ja nichts sagen“, aber zu höheren politischen Weihen reicht das nicht, gleichwohl das ja eine typische Hunsrücker Redewendung ist. Und damit sind wir bei unserem ranghöchsten Hunsrücker, unserem Landrat. Wer bis zu seinem Ostergruß im Volksfreund dessen Lieblingsausdruck noch nicht gekannt hat, gleichwohl Gregor Eibes ja jetzt schon viele Jahre im Amt ist und gleichwohl er schon überall mal im Kreis gewesen ist, der weiß es jetzt. Er hat es geschafft, bei der Oster-Umfrage in drei Sätzen dreimal gleichwohl zu sagen. Deswegen redet er ja in so langen Sätzen, damit er immer mindestens ein gleichwohl unterbringen kann.