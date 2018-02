später lesen LISS Ich sprüh’s auf jede Wand... FOTO: TV FOTO: TV Teilen

Ich will ja nichts sagen,aber ich glaube, ich wäre in jungen Jahren lieber Künstlerin geworden anstelle von Gouvernante für meinen Hermann. Dann hätte ich was Neumodisches probiert, so mit Spraydosen ganze Hauswände dekorieren, zum Beispiel. In Bernkastel überlegen sie ja jetzt, an die Burg einen Spruch dranzuschreiben, den sie in Berlin nicht mehr wollen, über einen Bewunderer, der die Frauen mag und sie mit Blumen verwöhnen will. Kein Sinn für Romantik, die Hauptstädter!