Kauft mir ein Schloss!

Ich will ja nichts sagen, aber Schlossherrin wäre ich gerne mal. Sich in einem standesgemäßen Ambiente bedienen zu lassen wie die Royals in den europäischen Fürstenhäusern, Empfänge geben und durch den eigenen Garten lustwandeln, ach, das könnte mir gefallen.

Und das ginge jetzt auch bei uns in der Nähe, denn an der Mosel steht das frisch renovierte Schloss Lieser zum Verkauf. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich eine eingefleischte Hunsrückerin bin, aber bei einem solchen Prachtbau - Neuschwanstein ist ja nichts dagegen - könnte mich sogar die Mosel locken.

Das einzige, was mich davon abhält, ist das fehlende Kleingeld. Ich habe mal die Münzen in meinem Sparstrumpf nachgezählt, aber ganz ehrlich: Ich glaube nicht, dass das reicht.

Da hat mein Hermann mich auf die Idee gebracht, es doch mal über Krautfanding zu probieren oder wie das heißt. Das soll ganz einfach sein, sagt er. Da sagt einer im Internet, dass er Geld braucht, schreibt seine Kontonummer dazu, und tausende Leute überweisen demjenigen dann ihre Euros. Man muss den Leuten nur klarmachen, warum das für sie gut ist. Das ist allerdings einfach. Denn der Jürgen Drews könnte da sonst einziehen. Gerade jetzt an Karneval singt der doch immer, so ähnlich wie früher der Heintje: „Ich bau dir ein Schloss …“ Wenn der jetzt mitkriegt, dass er keines mehr bauen muss, sondern dass da so ein Schönes leer steht, dann baut er nicht, dann kauft er. Und ganz ehrlich, liebe Moselaner: Wollt ihr lieber den Drews als Nachbarn haben oder mich?