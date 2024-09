Kolumne Liss Hunde ins Freibad

Aber egal. Hunde sind ja heute nicht nur Haustiere, sondern Familienmitglieder, die verwöhnt werden müssen. Wellness, Massage, Heilpraktiker für Tiere, alles da. Also auch ein Schwimmbad. Jedenfalls zum Saisonabschluss in Hermeskeil. Da dürfen die Vierbeiner sich vom Sprungturm in die großen Becken stürzen. Wenn sie sich denn trauen. Finde ich nett von den Hermeskeilern. Offen gesagt haben Hunde kaum noch Möglichkeiten, sich in Fluten zu stürzen. Manche sind ja richtige Wasserratten. In Seen, Flüssen und an vielen Stränden am Meer ist Baden für Hunde nicht mehr erlaubt. Da bieten die Hermeskeiler den Vierbeinern einen Ausgleich.