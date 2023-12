LISS Wo ist der Arzt?

aber die einen reißen sich ein Bein aus, die anderen suchen eine bequeme Lösung. So sieht es gerade bei der ärztlichen Versorgung in Hunsrück und Hochwald aus. Da wird diskutiert, wie man Ärzte herholen könnte, wie man diesen begreiflich macht, dass es keine schöneren orte gibt als bei uns, wo es sich lohnt, eine Arztpraxis zu eröffnen oder zu übernehmen, und dann schränken die ärztlichen Bereitschaftszentralen ihre Dienstzeiten ein. Also wenn mich jetzt am Mittwochnachmittag, nachts oder am Wochenende mein Hermann so aufregt, dass mein Blutdruck mal wieder auf 200 steigt oder jemandem so schlecht ist, dass man nicht weiß, ob er sich den Magen verdorben hat oder Schlimmeres anliegt, dann weiß ich nicht, ob ich den Notdienst anrufen kann oder nicht. Haben die jetzt Feierabend? Ist da jemand? Oder lasse ich sicherheitshalber doch den Hubschrauber kommen, auch mit der Gefahr, dass sich meine wunde Stelle am Fuß als eingewachsener Zehennagel herausstellt? Es ist ja schön, dass die Morbacher jetzt ihr Ärztehaus eröffnen. Aber eine Rundumversorgung ist das noch lange nicht. Ich glaube, da hat die Ärztevertretung noch einiges zu tun.