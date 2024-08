Kolumne Liss Hunsrück-Oscar

Ich will ja nichts sagen, aber von vielen unbemerkt, ist Simmern im Hunsrück derzeit so etwas wie Cannes und Hollywood – nämlich der Mittelpunkt der Filmwelt. Dort laufen gerade die Heimat Europa Filmfestspiele, mit Kino Open-Air und im Saal. Also, dass wir solche Filmfestspiele hier auf dem Hunsrück haben, das finde ich ja schon sensationell. Und dass auch noch ein Hunsrück-Oscar verliehen wird, der hier allerdings Edgar heißt, benannt nach dem aus Morbach stammenden Regisseur Edgar Reitz, das ist natürlich grandios.