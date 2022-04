Kolumne Liss : Politische Modewörter

Ich will ja nichts sagen,

aber Politikersprech ist immer was Komisches. Die sagen gerne was, was eindrucksvoll klingt, nur weil es vielleicht gerade in Mode ist, aber niemand so richtig versteht.

Wenn ich also diese Woche in der Zeitung lese, die Kosten für die Müllabfuhr sei ein Thema, das uns noch „nachhaltig beschäftigen“ wird, dann frage ich mich, was daran nachhaltig sein soll. Jedes Jahr die Gebühren um den gleichen Satz erhöhen? Und dabei habe ich immer gedacht, nachhaltig sei, nur so viel zu verbrauchen, wie nachwächst. Mein Hermann und ich machen das so: Wir essen so viele Kartoffeln und Möhren, wie bei uns im Garten wachsen. Das ist nachhaltig! Ich weiß bloß nicht, was an Müll und Gebühren nachhaltig sein soll. Nur so viel wegschmeißen, wie in die Mülltonne passt, und dann trotzdem jedes Jahr mehr bezahlen müssen?