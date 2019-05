Liss : Krümeleskuchen statt Unnerbuxen

Ich will ja nichts sagen, aber gibt es einen besseren Ort als den Hunsrück, um richtig Deutsch zu lernen? Das haben sich das Dutzend Jugendliche auch gedacht, die aus Argentinien, Hongkong und Russland nach Thalfang gekommen sind, um dort ihre Reifeprüfung abzulegen.

Stellt euch mal vor, die wären nach Bayern gegangen. So was wie „Jo mei“, mit so etwas könnten die doch in ihrer Heimat nichts anfangen. Oder gar Sächsisch oder Schwäbisch: Brrr, da schüttelt es mich.