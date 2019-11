Kolumne Liss : Auf, ihr Eifler, ab in den Hunsrück!

Auf, ihr Eifler, ab in den Hunsrück!

Ich will ja nichts sagen, aber seid Ihr jetzt auch schon alle mal über die neue Brücke gefahren, das Ding da hoch über der Mosel? Überall höre ich Leute erzählen, wie schnell man jetzt in Wittlich sei.

Ich kann das gar nicht verstehen, denn was gibt es in Wittlich, was schöner sein soll als bei uns auf dem Hunsrück?