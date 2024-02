LISS Fasten, aber richtig

Vielleicht sollte man den Leuten und den Politikern sagen, sie sollten auf andere Sachen verzichten. Ausufernde Bürokratie und dumme Sprüche in den sogenannten sozialen Medien oder wilde Reden der Politiker an Aschermittwoch zum Beispiel gehören zu den Sachen, die eigentlich keiner braucht. Was ich aber derzeit so richtig genieße, das sind die längeren Tage. Morgens früher hell und abends später dunkel, das tut meinem Hermann und mir so richtig so richtig: Vorfreude auf den Frühling. Deshalb an alle den Ratschlag: Verzichtet auf alles Mögliche, was ihr euch vorstellen könnt, aber nicht auf das, was euch Spaß macht, meint eure

Liss