Liss Ein Depp ohne Anstand

Ich will ja nichts sagen, aber normalerweise bin ich – wie ihr wisst – ein Mensch mit ruhigem Gemüt. Aber was jetzt bei der Morbacher Feuerwehr passiert ist, das hat mich auf die Palme gebracht. Da zeigen sich die Feuerwehrleute am Tag der offenen Tür, hunderte Menschen kommen, um deren Einsatz für uns zu honorieren, und irgendein Depp hat offenbar nichts anderes zu tun als in Räume zu gehen, in denen er nichts zu suchen hat und dort Schuhe und eine Jacke zu klauen.

29.05.2024 , 17:05 Uhr