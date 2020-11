Liss : Europäisches Skizentrum

Liss Foto: TV/Werhan, Michael

Ich will ja nichts sagen, aber wird der Erbeskopf in diesem Winter das Ski-Eldorado Europas? Unmöglich ist das nicht. Denn in Österreich, der Schweiz und Italien tobt wegen Corona der Streit, ob über Weihnachten in den Skigebieten die Lifte fahren sollen.

