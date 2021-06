Kolumne Liss : Der große Hunger

Ich will ja mal nix sagen,

aber immer hat mein Hermann Hunger! Ich könnte den ganzen Tag in der Küche stehen, wenn es nach ihm ginge. Aber in der Corona-Zeit habe ich es mir auch schon mal einfach gemacht. Wir haben ab und an die örtlichen Gastronomen unterstützt und Essen bestellt. Ich muss sagen, daran könnte ich mich gewöhnen.

Nach dem ganzen Corona-Gedöns kommt jetzt auch noch der Hunger auf Aktivitäten, auf Ausflüge und Veranstaltungen. Deshalb hab ich meinem Hermann versprochen, dass wir demnächst mal eine schöne Tagestour machen. Ich hab mir da auch schon was überlegt: Wir machen eine kulinarische Rundreise durch den Kreis. Los geht es mit einem Frühstück – quasi vor der Haustür – im Café Heimat. Anschließend geht’s über die große Brücke ins Tal und in Richtung Eifel.

Zum Frühschoppen kehren wir in der alten Pleiner Mühle ein und testen das dort gebraute Bier. Ich trink’ dann einen schönen Arbeitersekt, ich muss ja meinen Hermann zur nächsten Station kutschieren. Die Mosel. Ein Menü in Schloss Lieser können wir uns ja leider nicht leisten, aber vorbeifahren und angucken kostet ja nix. Stattdessen suchen wir uns eine schöne Terrasse an der Mosel aus, trinken einen guten Riesling und bestellen ein schönes Winzersteak.

Bevor es wieder Richtung Heimat geht, machen wir natürlich noch einen kleinen Abstecher zur Fischbude in Rachtig. Die hat ja mittlerweile Kultstatus.

Zurück in Morbach fahren wir zum Abschluss natürlich in unserem schönen Ortelsbruch, wo es ja jetzt auch bald was zu essen geben soll. Ich finde, das ist eine prima Idee! So kriege ich meinen Göttergatten dann auch mal in den Wald und auf den Fitness-Parcours. Und den werden wir nach all der Völlerei auf jeden Fall auch noch besuchen (müssen).