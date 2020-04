Natur : Störche willkommen

Ich will ja nichts sagen, aber Störche im Hunsrück? Das kenne ich von hier überhaupt nicht. Doch auf einem Mast bei Weiperath hat ein Storchenpärchen tatsächlich ein Nest gebaut.

In Weiperath haben es die Vögel ja auch nicht weit bis zu den feuchten Wiesen an der Dhron, um Nahrung zu finden, sogar in diesem trockenen Frühjahr. Ich würde ja gerne mal schauen gehen, vorwitzig wie ich bin. Ich halte mich aber lieber zurück. Auf einmal stört man die Tiere beim Brüten. Nicht, dass es auf einmal keinen Storchennachwuchs aus dem Hunsrück gibt.