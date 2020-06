Liss : Politik, Peanuts und Popcorn

Ich will ja nichts sagen, aber da war ja ganz schön Dampf im Morbacher Gemeinderat. Erst fetzen sich die Jungs – Frauen meldeten sich nicht zu Wort – bei der Sanierung der Morscheider Grundschule um Kanäle und Fenster, bei den fast zwei Millionen Euro um sogenannte Peanuts, wie ein Bänker das früher mal gesagt hat.

Und weil sie so viel Spaß dran hatten, wiederholen sie das zwei Wochen später. Das ist wie ein schöner Film im Fernsehen, den man sich ein zweites Mal anschaut, weil der einem so gut gefallen hat. Und wenn sich die Jungs – ich bin gespannt, ob diesmal auch Mädels dabei sind – die Fenster in der Schule angeschaut haben, gibt es bestimmt nochmal so was wie ein Best-of: Wir wiederholen die spannendsten Argumente aus den vorangegangenen Sitzungen. Fortsetzung scheint nicht ausgeschlossen.