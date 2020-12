Liss : Selfie Point Hunsrück

Foto: TV/Werhan, Michael

Ich will ja nichts sagen, aber jetzt ist der Hunsrück endlich „instagramable“, wie es sich meine Nichte so lange ersehnt hat. Als ich sie gefragt habe, was das heißt, habe ich wieder viel dazulernen müssen.

