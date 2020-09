Liss : (Un-)Heimliche Wünsche

Ich will ja nichts sagen, aber Politiker haben manchmal eine seltsame Art zu feiern. Beispiel Bernkastel-Kues. Die Verbandsgemeinde wird 50 Jahre Ich sag nicht, welchen!

Gut, 50 Jahre Verbandsgemeinde, das würde ich auch feiern, wenn ich Bürgermeisterin wäre. Doch würde ich mich fragen, wie man eine solche Feier abwechslungsreich gestalten kann. Unabdingbar wäre ein „Best of“ der sehnlichsten Wünsche einiger Ratsmitglieder. Reinhard Grasnick von der SPD bedauert, dass seine Partei in 50 Jahren Verbandsgemeinde noch nie die größte Fraktion im Gemeinderat gestellt hat. Alex Licht, der nach seinem Rückzug aus der Landespolitik noch mehr Zeit fürs Radfahren hat, setzt sich dafür ein, dass endlich die seit gefühlten Jahrzehnten geplanten Radwege in den Hunsrück fertiggestellt werden.

Der Bernkasteler Stadtbürgermeister Wolfgang Port fordert, dass ihm die Hälfte der Mitarbeiter in der VG-Verwaltung unterstellt wird, weil er denen sowieso die meiste Arbeit bereitet – und ich dachte, das wäre heute schon so.

Für die Sensation sorgt allerdings VG-Bürgermeister Leo Wächter höchstpersönlich. Er gibt den Ratsmitgliedern in fröhlicher Runde bekannt, dass er seinen Jahresurlaub künftig nicht mehr in seinem Heimtatort Ürzig verbringt, sondern die Einladung von Gertrud Weydert nach Wehlen annimmt, sich dort um die Streuobstwiesen kümmert und in den Jahren darauf den Hunsrücker Teil der Verbandsgemeinde so richtig kennenlernen will.