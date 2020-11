Kolumne : Männerspielzeug

Ich will ja nichts sagen,

Mein Hermann lässt sich das auch nicht nehmen, obwohl er sonst regelmäßig versucht, sich vor den Aufgaben im Haus zu drücken, die ich ihm gebe. Als ob Laub entfernen mit einem Besen nicht genau so gut ginge. Aber ich glaube, Männer brauchen was, das mit Technik zu tun hat. Gut ist auf jeden Fall alles, was Krach macht. Schließlich soll jeder hören, dass sie was schaffen. Einen lautlosen Laubbläser würde mein Hermann bestimmt nie anpacken. Hinzu gekommen ist bei den Männern in den vergangenen Jahren das ganz digitale Spielzeug. Sie können stundenlang DVD-Recorder programmieren oder die Autouhr auf Winterzeit umstellen.