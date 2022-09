Liss : Wir haben Hunger, Hunger, Hunger...

Ich will ja nichts sagen, aber knurrt den Touristen auf dem Hunsrück künftig andauernd der Magen? Das frage ich mich, seit ich den neuesten Artikel über den Erbeskopf gelesen habe. Gäste und Wanderer kommen ins Nationalparktor, freuen sich auf eine deftige Mahlzeit, und statt Kartoffelklößen, Schales oder Wildragout gibt es abgelaufenes Bier aus Bitburg.

Was meinen Hermann am meisten aufgeregt hat. Nun, es ist ja nicht so, dass Eifeler Bier unbedingt besser schmeckt, wenn es frisch hergestellt ist, aber ein komisches Bild gibt es trotzdem auf unserem Hunsrücker Vorzeigeberg.