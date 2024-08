Alle Jahre wieder Umwege

Was wir aber auch jedes Jahr haben, das sind die vielen Straßenbaustellen, die gefühlt immer im Juli oder Augst beginnen. Von Morbach kommt man zwar jetzt wieder auf direktem Weg nach Bruchweiler, aber nicht mehr nach Gonzerath. Da muss man wegen der Reparatur des Morbacher Kreisels am Dreieck, wo die viereckigen Supermärkte stehen, Umwege fahren. Die Berglichter kommen jetzt erst einmal auch nicht mehr auf direktem Weg an die Mosel, und die Hermeskeiler starten mit ihrer Großbaustelle im Herzen der Stadt. Wie da die Verkehrsführung ist, das ist eine Wissenschaft für sich.