Kreativer Nachwuchs Kinder an die Macht

aber dass die Jugend politikverdrossen ist, das kann man wirklich nicht sagen. In Morbach hat das Jugendparlament einen Bike-Parc durchgesetzt, in Gräfendhron hat jetzt eine junge Ortsbürgermeisterin das Zepter in der Hand, und in Reinsfeld lernen die Jungen und Mädchen jetzt Demokratie. Was wollt ihr haben? Was fehlt euch?, fragen die Erwachsenen. Und – oh Wunder – da kommen richtig gute Vorschläge. Schönere Spielgeräte, auf jeden Fall eine Rutsche, und warum sollte man aus einem der vier Spielplätze nicht einen Minigolfplatz machen?