Corona : Masken chic und modisch

Ich will ja nichts sagen,

aber jetzt bekommen wir Frauen noch mehr Probleme. Wir müssen ja jetzt schon auf so vieles achten, wenn wir gut aussehen wollen. Make-Up passend zum Lippenstift, Handtasche passend zu den Schuhen und der jeweiligen Garderobe. Und jetzt müssen wir ab nächster Woche auch noch darauf achten, dass die Gesichtsmaske zum Outfit passt. Wenn man schon nirgends mehr hin kann, will frau wenigstens beim Einkauf ja was hermachen. Ich habe mir jedenfalls schon eine Auswahl an Masken mit verschiedenen Dessins schneidern lassen. Was Geblümtes, das zu meinen Sommerkleidern passt. Einige jeansblaue, wenn ich mich leger kleide. Was aus einem alten abgelegten Stoff, wenn ich in den Garten will. Und was Schwarzes und mit Strasssteinen Besetztes, wenn ich mein kleines Schwarzes anziehe und so tue, als ob ich mit meinem Hermann ausgehen will.