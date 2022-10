Liss : Aus dem tiefsten Trier in den hohen Hunsrück

Ich will ja nichts sagen, aber ich habe den Eindruck, dass für manche Politiker von der Mosel der Hunsrück ein geheimnisvolles Territorium ist, wo sich die Menschen noch im Lendenschurz hinter Bäumen verstecken, um jene mit einem Holzknüppel zu überfallen.

So hat es sich jedenfalls bei Facebook gelesen, als eine Bundestagsabgeordnete meinte, sie hätten einen Termin gehabt im „tiefsten Hunsrück“. Was bitte ist tiefster Hunsrück? Das liest sich ja so wie „hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen“, oder „am Allerwertesten der Welt“. Mein Hermann hat der Gutesten, die im tiefsten Trier lebt, auch gleich Nachhilfe gegeben in Heimatkunde und vehement protestiert.